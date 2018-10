Onwel geworden militair overleden na oefening in zwembad De Stok in Roosendaal

Wat er precies aan vooraf ging is nog niet duidelijk. Collega's van de man zagen dat hij plotseling in het water onwel werd. Instructeurs grepen direct in en haalden hem naar de kant. Er werd onder andere een traumahelikopter opgeroepen, met specialistische artsen. De man werd met spoed opgenomen in het het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar is hij twee dagen later overleden aan complicaties.