Ontwikkelaar over bouw Albert Heijn Xl in Zegge: ‘Ook voor ons is een winkel langs de snelweg volkomen nieuw’

Update Gewapende overvaller steelt geld en sigaretten bij tankstati­on in Roosendaal, dader op de vlucht

ROOSENDAAL - De winkel van een tankstation op de Vijfhuizenberg in Roosendaal is maandagavond overvallen. De gemaskerde overvaller is gewapend en op de vlucht geslagen. De politie is naar hem op zoek.

22 november