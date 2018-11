Ontwikkelaar Campus A58 gaat vergunning intrekken, 168 bezwaren hoeven niet behandeld te worden

Dit betekent onder andere dat de 168 bezwaren, die waren ingediend tegen de vergunning die de komst van de enorme distributiereus mogelijk moest maken, niet meer behandeld hoeven te worden.

Justin van Esch van LCP zegt in een reactie dat de ontwikkelaar na contact met omwonenden en gemeente met een nieuwe vergunningsaanvraag zal komen. ,,We trekken in omdat we op een aantal belangrijke punten van omwonenden wijzigingen kunnen doorvoeren aan het ontwerp. Het doorzetten van formele procedures tegen een plan, dat toch aangepast gaat worden, heeft geen zin.”

De gemeente schreef eerder in antwoord op vragen van de Roosendaalse lijst dat ze in gesprek blijft met de bezwaarmakers wanneer LCP de nieuwe aanvraag indient.

LCP kocht in 2016 het 21 hectare grote Philipsterrein om er een distributiecentrum te gaan bouwen. Campus A58 moet met een oppervlakte van ruim 100.000 vierkante meter het grootste distributiecentrum van Zuidwest Nederland worden. Er is nog altijd niet bekend wie er in het enorme centrum gaat komen.

Tom Heijnen, een van de omwonenden verenigd in CA58.nl, zegt dat hij de geplande intrekking liever rechtstreeks van de gemeente had gehoord dan via politieke vragen. ,,Je kan zeggen dat het 1-0 voor de omwonenden is, maar de wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Wij vermoeden dat de gemeente gaat proberen de betrokkenen weer rond de tafel te krijgen, voordat er een nieuwe vergunning komt.”

In juli was er nog een gesprek tussen vier woordvoerders van de bezwaarmakers met de gemeente en LCP. Grootste bezwaren tegen Campus A58 blijven de enorme grootte van het gebouw tegen een woonwijk aan en de grote en constante overlast van de vele vrachtwagens die 24 uur af en aan gaan rijden naar het distributiecentrum.

,,De woonwijk is vroeger natuurlijk rond de Philipsfabriek gebouwd. Maar dit distributiecentrum is zoveel groter dan de oude fabriek, zeg maar de twee centrums van de Primark en Lidl die er nu staan bij elkaar. We weten nog niet wie er in gaat komen, maar de vrachtwagens zullen de klok rond blijven rijden, waarbij de Bredaseweg in de wijk volgens het verkeersplan bijna 5 keer zoveel verkeer te verwerken krijgt. Bij Philips werkten ze in ploegendiensten, maar dat was in de fabriek. Het geluid van het laden en lossen van de vrachtwagens zal vooral 's nachts goed te horen zijn in de wijk,”zegt Heijnen.

Volgens de gemeente gaan verbreding van de Leemstraat en het aanleggen van een rotonde bij de afrit van de A58, het verkeer van en naar de Borchwerf verbeteren. De ingang voor de vrachtwagens van Campus A58 zal aan de Jan Frederik Vlekkestraat komen te liggen.

De verwachting is dat het vrachtverkeer dan via de wegen op het bedrijventerrein naar de A58 zal rijden en niet via de woonwijk aan de Bredaseweg. Omwonenden willen graag dat het deel van de Bredaseweg dat door de wijk loopt een verbod voor vrachtwagens krijgt en een 30km zone wordt zoals de andere doorgaande wegen in de wijk.

Ook ontwikkelaar LCP stelt geen belang te hebben bij het sturen van vrachtwagens via de woonwijk. De bereikbaarheid is volgens LCP immers voldoende gewaarborgd vanaf de aansluitingen van de A58 (afslag 22 – Leemstraat) en de A17 (afslag 21 – Nelson Mandelaweg).

Meer info over Campus A58, van LCP: www.campusa58.nl of omwonenden: www.ca58.nl