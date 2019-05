Ontwerp een klimaatstraat en win 20.000 euro

Het initiatief komt van veertien gemeenten uit Midden- en West-Brabant en waterschap Brabantse Delta. De activiteitenweek staat in het teken van water in en om het huis met aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Jong en oud komt meer te weten over het belang van water, werken aan water en hun eigen rol bij water in de omgeving.

De gemeente Halderberge heeft de actie 'Tegel eruit, plantje erin’ op de agenda staan. Wie bij een van de vijf deelnemende tuincentra uit de gemeente maximaal twee tuintegels inlevert, kan een plant uitzoeken in een speciaal uitgekozen assortiment. Plantenkwekerij Gerard Dekkers uit Hoeven heeft het initiatief daartoe genomen.

Rijstvelden

Zaterdag 11 en woensdag 15 mei geeft Jan Veerhuis uitleg over het belang van water bij het verbouwen van rijst. Dat gebeurt bij de rijstvelden in de wijk Albano. De rondleidingen voor maximaal 20 personen zijn 11 mei van 10 tot 12 uur en 15 mei van 15 tot 17 uur. Mogelijk komt er een derde rondleiding. Aanmelden via www.halderberge.nl

Tuin van de toekomst

In de bibliotheek wordt voorgelezen uit ‘Beer en staartje'. Dat is op 10 mei om 16 uur Bo's voorleesuurtje, op 11 mei om 11 uur door voorleeskampioen Simone Linders en op 18 mei om 11 uur door de dan net afgetreden kinderburgemeester Willem Lengers. Het voorlezen is in bibliotheek VANnU. In de bieb zijn maquettes klimaatbestendige tuinen te zien, gemaakt door leerlingen van hnet Markland College. Charlotte Maas geeft een workshop ‘tuin van de toekomst’ op 15 mei.

Fotowedstrijd