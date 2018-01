Ontucht met zwak begaafd kind in Roosendaal: 42 maanden cel geëist

Ondernemers zien blauwe zone als laatste redmiddel in Oudenbosch

25 januari OUDENBOSCH - Een blauwe zone helpt, maar het is niet dé remedie tegen winkelleegstand in het centrum van Oudenbosch. Drie winkeliers en de winkelverhuurder van de Wagenhoek moedigden de gemeenteraad deze week om in te zetten op de blauwe zone. Het is vijf voor twaalf voor het winkelbestand in Oudenbosch. ,,Als er niets gebeurt, gaat het vanzelf weg'', sprak ondernemer Raymond Herbers.