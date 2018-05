Ontruiming villa Wouwseweg Roosendaal in volle gang

Juridisch gezien staat de gemeente in haar recht aangezien De Jong al maanden geen huur meer betaalt. De gemeente is eigenaar van het huis dat meer dan veertig jaar is gehuurd door de familie De Jong. De verkooponderhandelingen tussen beide partijen zijn op niets uitgelopen. Pierre de Jong probeerde via een rechtszaak de onderhandelingen met de gemeente opnieuw op te starten, maar zonder resultaat.

De kosten van de ruiming worden op De Jong verhaald. Wethouder Toine Theunis laat weten dat de villa tijdelijk uit de verkoop was gehaald. ,,Dat had alles te maken met het juridische proces, we wilden de uitspraak van de rechter afwachten. Nu we de sleutel van de woning hebben, gaat het pand vanaf woensdag terug in de verkoop. Maar dan voor een marktconforme prijs. De familie De Jong had als huurder het eerste recht op koop, maar die kans heeft ze laten lopen. Ze kunnen het nog steeds kopen, maar dan voor een hoger bedrag."