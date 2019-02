Ontmoetingscentrum't Stoofje in Oudenbosch wordt 'n Stoof, maar knusheid blijft

Zo'n 24 bezoekers komen er dagelijks naar 't Stoofje, waar altijd wat te doen is. Een creatieve bijeenkomst, samen eten, mediteren of het praathuis. Dat laatste is een ontmoetmoment voor anderstaligen om hun verhaal met elkaar te delen. ,,Hier is plek voor iedereen. Er komen allerlei mensen, ook met geestelijke of lichamelijke beperking of psychische problemen. We trekken veel verschillende mensen aan. Wanneer iemand spullen komt brengen voor onze kringloopwinkel, nodigen we ze uit voor een kopje koffie. Zo krijg je een gezellige mengelmoes van mensen", vertelt Crynen.