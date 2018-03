Ontmoetingsavond in Kruiskerk: 'Roosendaals kwartiertje? Wij hebben een Marokkaans uurtje'

VIDEOROOSENDAAL - 'Ja, Marokkaanse ouders leggen de lat voor hun kinderen hoog. Dat is wel een beetje herkenbaar', zegt Iliass Achatibi na het korte filmpje van een Marokkaanse comedian die zijn zoontje van 5 uitlegt dat hij straks naar de universiteit moet. Iliass is door het Roosendaalse Platform Oefenen in Samenleven aan tafel één gepositioneerd.

Ook zijn ouders hebben hem altijd aangespoord goed zijn best te doen, zegt hij, en het beste uit zichzelf te halen. Naast hem zitten mensen van de protestantse en katholieke gemeenschap van Roosendaal en een meneer van 'de eerste lichting gastarbeiders'.

Tafelschikkingen

Een bewuste keus, die tafelschikkingen, want zo komen mensen van allerlei pluimage dinsdagavond naast elkaar te zitten. Het platform wil met de ontmoetingsavond in de Kruiskerk 'een tegenwicht bieden aan alle negativiteit en moslimhaat in de wereld'. Ron Colin: ,,Het lijkt wel of mensen tegenwoordig het goede in elkaar niet meer willen zien. Wij, moslims en niet-moslims, willen elkaar vanavond leren kennen op een inhoudelijke manier en zo barrières slechten.''

Antwerpse muziekgroep treedt op in de Kruiskerk in Roosendaal tijdens ontmoeting tussen moslims en niet-moslims

Vorig jaar werd daartoe een Bijbel- en Koranquiz gehouden, nu dienen sketches en muziek als aanjager voor discussie; eerst aan de tafels afzonderlijk, daarna met de hele zaal. De onderwijzeressen Dymph van den Bossche en Louise Rebbens krijgen als Kee en Kaat, twee gezellige en plat Roosendaals pratende vrouwen, de lachers op hun hand. Ze hebben een cultuurreis naar Marokko gewonnen en gaan ter voorbereiding op Marokkaanse les. Maar ja, Kee is altijd zo laat. ,,Hier kennen ze een Roosendaals kwartiertje, wij hebben een Marokkaans uurtje!'', roept iemand. Marokkaanse mensen spreken kennelijk nogal eens af ná gebedstijd en dat schijnt behoorlijk te kunnen uitlopen.

En zo komen nog wat onderwerpjes aan de orde, over gastvrijheid, over van achter naar voren lezen, kleding, eten en drinken, voor je ouders zorgen: mensen met verschillende achtergronden houden elkaar een spiegel voor en schieten regelmatig samen in de lach.

Quote Niet de mensen zijn veranderd, maar de beeldvorming, die is helaas steeds negatiever geworden. Noosh Shamelian

Noosh Shamelian, een orthodox-katholieke Armeense vrouw uit Irak, geniet ervan, al komt ze in eerste instantie niet ter ontspanning, maar om iets op te steken. Ze werkte als natuurkundige, zorgt nu voor haar moeder en begrijpt de tegenstellingen in de samenleving eigenlijk helemaal niet. ,,Wat mij betreft is de boodschap van de Bijbel en de Koran hetzelfde. Vroeger waren er in mijn eigen land geen tegenstellingen. Ik kon alles, studeren, goed leven in gezamenlijkheid met iedereen. Niet de mensen zijn veranderd, maar de beeldvorming. Die is negatiever geworden. Heel jammer.''