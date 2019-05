Onthulling banner start feestweek van Jeroen Bosch school

Door Hemelvaart is woensdag de laatste dag van de feestweek. De kinderen worden in twee groepen verdeeld. De ene groep gaat in de bioscoop naar de première van de speelfilm voor het 50 jarig jubileum kijken, terwijl de andere groep op school geniet van een heus galabal in de gymzaal. De leerlingen worden dan ook op school verwacht in hun beste kleren. Dee twee groepen wisselen in de loop van de dag, zodat iedereen de film kan zien. De ouders zijn op woensdag 5 juni om 18.00 uur welkom in de bioscoop om de film te bekijken. Rond 12.30 uur is de feestweek voor de Jeroen Bosch afgelopen.