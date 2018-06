Ontdek de poëzie van Roosendaal

De lof bezingen van een jarige. Twintig dichters schreven samen tientallen gedichten. Ze gaan over de 750-jarige stad zelf of zetten speciale plekken in de spotlights. Wandel mee en luister onderweg naar de poëzie van Roosendaal.

De Roosendaalse Gedichten Route beleeft vrijdag 29 juni haar première. Eric van Deelen, de vierde stadsdichter van Roosendaal presenteert de route, tot stand gekomen in het kader van Roosendaal 750 jaar, in Parrotia.

Volledig scherm © xxx

Het is een bijzondere route. Het is namelijk geen wandeling waarbij je onderweg letterlijk bordjes met gedichten ziet hangen. Nee, de deelnemers krijgen de gedichten onderweg te hóren. Het is een virtuele route en dat maakt 'm meteen hufterproof. Het werkt als volgt: de liefhebbers halen eerst een kaart op bij de VVV in Roosendaal. Daarop is aangegeven wáár de gedichten zijn. Dat is onderweg te zien aan een duidelijk herkenbaar bordje van de Roosendaalse Gedichten Route. Daarop staat een nummer.

Volledig scherm Eric van Deelen, aquaduct Nispen: water over water © Chris van Klinken / Pix4Profs

Via de website bibliotheekvannu.nl is het betreffende gedicht dan via de smartphone te beluisteren.

,,De dichter zelf leest het voor en de luisteraar krijgt dan meteen de door de dichter beoogde intonatie en intentie", legt Van Deelen uit. Op deze manier zijn inmiddels 41 gedichten in de route verwerkt maar als het aan Van Deelen ligt, worden dat er in de toekomst honderd. ,,Het is de bedoeling dat de route elk jaar wordt aangepast'', geeft de stadsdichter aan. ,,Dan houdt die een modern en levendig karakter.'' Nu zijn er nog wat gedichten over, zegt Van Deelen, maar hij zoekt nog wel aanvulling. ,,Over bijvoorbeeld Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten zijn er nog geen gedichten.''

Aan de gedichtenroute hebben onder anderen alle stadsdichters bijgedragen, maar ook bekende Roosendalers als Jef Rademakers en Frank Roks.