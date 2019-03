Onrustige uitgaansnacht in Rotterdam: mannen uit Oud Gastel knokken op straat en hebben vuurwapen bij zich

Geen last van huistoeris­ten bij Open Huizendag in Hoeven

15:10 BREDA/HOEVEN - Je huis digitaal in de etalage zetten is één ding, maar je huis openstellen voor Jan en alleman is toch net even anders. Zijn de bewoners van de mooiste woningen van de streek niet bang voor toeristische pottenkijkers? En hoe zit het eigenlijk met die volkswijsheid dat je moet zorgen voor de geur van verse appeltaart?