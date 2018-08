Verhuurder Lavoor Roosendaal: 'Onrust over bewoning is niet nodig'. En toch ging het mis.

ROOSENDAAL - Bewoners van de Hoveniersberg in Roosendaal hoeven niet bang te zijn dat de tijdelijke bewoners van de lege basisschool Lavoor voor onrust in de wijk gaan zorgen. Er komen acht studenten en starters wonen, van wie er drie al in in de school zitten.

Die mededeling had verhuurder Alvast gisteren voor de omwonenden. Hoeveel waarde de buurt daar aan hecht is de vraag, want afgelopen zondag ging het nog mis. En ving de beller bot bij Alvast.

Twee weken geleden verspreidde Alvast een brief die in de wijk niet goed aankwam. Er staan termen in als 'problemen', 'geluidsoverlast' en 'ongeregeldheden'. Dat zijn woorden die bij de lezer blijven hangen, al was het de bedoeling van Alvast om geen onrust te veroorzaken.

Al snel ging in de wijk het praatje dat de lege school zou worden volgestopt met probleemjongeren. Maar dat bestrijden Bram Nijkamp en Nina Timmer van Alvast te vuur en te zwaard. ,,Wij hebben juist een heel strenge selectie van bewoners", zegt Nina Timmer. ,,Want als omwonenden last van onze bewoners hebben, dan hebben wij dat ook."

Vandalisme

Alvast wordt door vastgoedeigenaren ingezet bij leegstaande panden. ,,Leegstand zorgt voor risico's, zoals verwaarlozing, kraak, vandalisme en diefstal. Om dat tegen te gaan zorgen wij voor tijdelijke bewoning", zegt Nijkamp. In de Lavoor gaat het om studenten en starters op de woningmarkt. Als de school een andere bestemming krijgt kan de huur snel worden opgezegd en moeten de huurders verdwijnen.

Mensen die in een pand dat Alvast verhuurt willen gaan wonen, dienen zich in te schrijven. Daarbij moeten ze helder aangeven waarom ze een tijdelijke huurpand zoeken. ,,Daarna volgt een intakegesprek en we leggen onze huisregels uit", zegt Nina Timmer. ,,Geen feesten, netjes met het pand omgaan. We voeren onaangekondigde controles uit."

24/7 bereikbaar

Ze zegt: ,,Als er problemen ontstaan weten we dat heel snel, want we bezoeken elk pand één keer per week." Mocht het desondanks misgaan, dan kunnen omwonenden een nummer bellen dat 24/7 bereikbaar is. De verhuurder belooft dat er dan onmiddellijk wordt ingegrepen.