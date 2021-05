Onrust in Norbertusparochie: ‘Laat uw stem horen’

Pleidooi VLP: ‘Schneider­laan in Roosendaal wordt veiliger met rotonde’

5 mei ROOSENDAAL - De Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal is een racebaan. Vooral in het stuk tussen de bult over de Antwerpseweg en het BP-benzinestation biedt snelheidsduivels geen enkele belemmering het gas eens flink in te trappen.