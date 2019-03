Onrust in Hoeven nu bodemvervuiling de aanleg van woonwijk vertraagt

HOEVEN - Zwakke vloeren in de nieuwe school, waardoor de leerlingen van hot naar her verhuisden. Vervuilde grond onder de oude school De Lindenlommer en nu ook een bodemverontreiniging op het terrein van de andere voormalige school De Reuzelaar. Dat het scholendossier Hoeven niet rimpelloos is doorlopen is een understatement.

Maandag kwam aan het licht dat de bouw van 26 huizen op het Reuzelaar-terrein met een half jaar is vertraagd. Oorzaak: de aanwezigheid in de grond van het al lang verboden bestrijdingsmiddel DDT. Daar waar de speelplaats van de school tot voor kort lag, blijkt in de jaren zestig een boomkweker zijn boomgaard te hebben volgespoten met dit moeilijk afbreekbare goedje.

Commotie

De gemeente laat nu eerst aanvullend bodemonderzoek doen, alvorens de eerste schop de grond in kan voor het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bouwproject. Hoewel de gemeente Halderberge direct meldde dat er geen gezondheidsrisico's zijn, is er toch enige commotie in Hoeven ontstaan.

Want waarom komt de vervuiling nu pas aan het licht en wat zijn de gevolgen voor de deelnemers aan het CPO-project oftewel de nieuwe bewoners? Hoevens CDA-raadslid Frank Rockx is onaangenaam verrast door het bericht. ,,De bouwplannen vorderen sowieso al slecht, omdat de gemeente niet het hele terrein wist te verwerven. Vervolgens werd geschoven met de percelen, daalde het aantal te bouwen woningen en nu alsnog vervuiling. Op het moment dat de eerste schop de grond in zou gaan?‘’

Uitstel

Rockx verwacht dat toekomstige bewoners in de knel komen nu zij worden geconfronteerd met een half jaar uitstel. ,,Sommigen hebben hun huidige woning al verkocht en krijgen nu zes maanden extra woonlasten voor de kiezen. In een overspannen bouwmarkt, waarbij de bouwkosten maandelijks met één procent oplopen is dat alles geen prettig vooruitzicht.‘’

Tegemoetkoming

In vragen aan het college wil het CDA weten hoe hoog de saneringskosten zijn en wie de meerkosten voor zijn of haar rekening neemt. Ook verlangt hij dat burgemeester en wethouders de eventuele consequenties voor de huizenkopers op een rijtje zet. ,,In hoeverre communiceert het college daarover en vooral ook: hoe komen we deze mensen tegemoet?‘’

,,De gemeente is al evenzeer onaangenaam verrast‘’, zegt gemeentewoordvoerster Mariëtte Vos, ,,Bij en eerder onderzoek is de vervuiling niet geconstateerd. Wat het gaat kosten en wat de precieze gevolgen zijn, kunnen we nog niet zeggen. Dat hangt af van het aanvullende onderzoek dat deze maand nog wordt uitgevoerd.‘’