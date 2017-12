Onrust bij nieuwbouw Mariadal Roosendaal niet weg

Zij hebben de Groep Bewonersbelangen Vincentiusstraat opgericht om met ontwikkelaar BVR verder te praten over hun bezwaren. Een van de initiatiefnemers Jeroen Snuverink laat weten dat inmiddels zo'n dertig huishoudens lid zijn van de groep. ,,Het was een drukbezochte en nogal rumoerige bijeenkomst. De zorgen zijn zeker niet weggenomen'', zegt Snuverink. ,,De nieuwbouw is hoger dan we hadden verwacht en mensen vragen zich ook af wat de gevolgen voor de parkeerdruk zijn van de zorgfunctie. Dat trekt toch bezoekers aan.''

Sessies

Hoofd Vastgoedontwikkeling Theo Klijn van BVR was voor de bijeenkomst bekend met de zorgen in de straat. ,,Gelukkig hoorden we ook positieve reacties, naast de zorgen. We hebben afgesproken om verder te praten met kleinere groepen van mensen met dezelfde belangen. De ene groep grenst met de achtertuin aan Mariadal, een andere groep kijkt er op. met hen houden we aparte sessies.'' Klijn kan niet zeggen of de plannen kunnen worden bijgesteld om de bewoners tevreden te stellen. ,,Daarvoor moeten we eerst zeker zijn van de precieze bezwaren.''