‘Onnodige’ raadswerkgroep Binnenstad aan nieuwe Roosendaalse raad: ‘Hef ons op’

Want het werkt gewoon niet meer en het is niet meer nodig, zegt Michael Yap, voorzitter en tot voor kort gemeenteraadslid voor de PvdA in Roosendaal: ,,Het is té politiek geladen.’’

Die werd in 2013 in het leven geroepen, volgens Yap kort voor of net na het uitkomen van het rapport ‘Roosendaal gezonde stad’ van binnenstaddeskundige Riek Bakker: ,,Die commissie moest vervolgens het college sturen en controleren of dat plan goed werd uitgevoerd.’’

In die werkgroep hadden steeds vijf verschillende leden van de gemeenteraad zitting. Naast Yap waren dat tot nu René van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), Christian Villée (GroenLinks), Evelien van der Star (VLP) en Kees Verstraten (VVD).

Spagaat

Quote Als de raad een punt had voor de wethouder, verwees die naar de commissie en andersom Michael Yap, voorzitter commissie Binnenstad Die leden zaten vanwege hun raadslidmaatschap volgens Yap te vaak in een spagaat tussen raad en college. Yap: ,,Als de raad een punt had voor de wethouder, verwees die naar de commissie en andersom: als het college iets van de raad wilde, werd die ook naar de commissie gestuurd. Dat werkt gewoon niet.’’



Daarnaast is het volgens de werkgroep zelf voor leden ook lastig geweest om rollen te scheiden. De aanpak van de binnenstad moest iets a-politieks zijn, maar het dossier-binnenstad is wel degelijk een politiek onderwerp waar regelmatig over gesproken wordt.



In een brief aan de nieuwe raad stellen Yap en de andere leden de nieuwe Roosendaalse raad dan ook voor die groep op te heffen.

Niet meer nodig

Nu verschillende onderdelen daarvan op stoom komen of al afgerond zijn, rijst ook de vraag of zo’n aparte werkgroep nog wel nodig is of misschien een andere functie moet krijgen. Het antwoord op allebei die vragen is volgens de commissie zelf dus nee.

Volgens de raadsleden is het veel handiger en efficiënter als de nieuw aan te wijzen wethouder die de binnenstad straks in zijn of haar portefeuille heeft, gewoon een paar keer per jaar een themabijeenkomst met de complete gemeenteraad belegt. ,,Want de wethouder heeft wel aangegeven zo nu en dan de behoefte te zullen hebben aan overleg over concrete zaken in de binnenstad. Wethouder en de commissie zijn het erover eens dat dat prima buiten een aparte werkgroep om geregeld kan worden.’’