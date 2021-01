Online tonpraten in Peejenland: ‘Veel mensen zijn natuurlijk bang dat er grappen over ze worden gemaakt’

HOEVEN – Helaas kan de D’oevense Tonpraotavond niet op traditionele wijze doorgaan. Om de fanatieke Hoevense tonpraters toch een podium te geven, gaat het spektakel online plaatsvinden. In samenwerking met Radio Peejenland zullen vijf Hoevenaren op carnavalszaterdag via een livestream alsnog vele woonkamers in Hoeven entertainen.

De tonpraatavond kan dit jaar niet op originele wijze doorgaan, omdat contact met het publiek essentieel is. ,,De interactie moet er zijn. Zonder publiek is dat heel erg moeilijk,” vertelt Richard de Pijper, die zelf ook als tonprater op het podium heeft gestaan. Daarom is er nu gekozen voor een talkshow-opstelling.

De vijf tonpraters: Thomas Melisse, Annet Bastiaanssen, Koen Manniën, Ferry de Bont en Tim van den Berg, zullen zich verzamelen bij het Kompas in Hoeven. Daar gaan ze in gesprek met twee interviewers over verschillende, actuele onderwerpen.

Alle Hoevenaren kunnen meekijken

,,Radio Peejenland kwam met het idee om de avond live uit te zenden. Zo kunnen alle Hoevenaren meekijken. Normaal gezien was het evenement snel uitverkocht en moest men een kaartje kopen. Dat hoeft nu niet,” legt De Pijper uit. Er zal ook geen winnaar worden gekozen dit jaar, want het publiek hoort hier over mee te beslissen.

Het tonpraten leeft in het dorp. Dit komt omdat er uitsluitend Hoevenaren meedoen met D’oevense Tonpraotavond. Daardoor zijn veel grappen gericht op bekende personen uit het dorp. ,,Er werd vaak aan me gevraagd of het dit jaar wel door zou gaan. Veel mensen zijn natuurlijk al bang dat er grappen over ze worden gemaakt,” grapt De Pijper. Het is weer eens wat anders, zo’n livestream. ,,Het is leuk dat we nu kunnen zien hoeveel mensen er meekijken.”

Het tonpraten moet natuurlijk wel op een veilige manier gebeuren. ,,Alle aanwezigen moeten de anderhalvemeterregel hanteren en er zullen schermen worden geplaatst tussen de tonpraters,” aldus De Pijper.