ROOSENDAAL - De online supermarkt Picnic keert niet terug naar de Westelijke Havendijk in Roosendaal. Op de plaats waar een half jaar geleden de loods van Picnic afbrandde komen zeven boxen voor bedrijven. Het pand van R&R Partycare, dat aan de achterkant van Picnic stond, wordt herbouwd.

Dat laat Johan Korsmit weten. Hij is de eigenaar van het perceel grond op bedrijventerrein Borchwerf waar op 28 december 2021 een forse brand Picnic en R&R Partycare in de as legde.

Bosstraat

In augustus 2021 ging Picnic in Roosendaal van start met veel klanten en een lange wachtlijst. Vier maanden later moest de dienstverlening na de brand stoppen. Snel daarna vond de online grutter een nieuwe loods aan de Bosstraat. Op 16 februari konden de elektrische wagens van het bedrijf weer gaan rijden. Een woordvoerder van Picnic zei toen dat het bedrijf zeker aan jaar aan de Bosstraat zal blijven.

Volledig scherm Zo gaan de zeven boxen eruit zien op de plek van de uitgebrande loods van Picnic op de Westelijke Havendijk in Roosendaal. © Gert Jan Weemaes

Ondertussen zijn van het terrein op de Westelijke Havendijk alle restanten van Picnic verwijderd en is het perceel helemaal schoongemaakt. Het gebouw dat eigenaar Johan Korsmit er nu wil bouwen is iets hoger dan het Picnic-pand. Er komen zeven bedrijfsunits die Korsmit gaat verhuren. Aan de achterkant komt - in dezelfde stijl - een nieuw pand voor de partyservice.

Korsmit heeft bij de gemeente Roosendaal een aanvraag ingediend voor een vergunning. Zo gauw hij die binnen heeft kan hij gaan bouwen.