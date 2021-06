Online supermarkt Picnic gaat ook bezorgen in Roosendaal en Bergen op Zoom

Picnic bedient zo klanten in de gemeentes Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Rucphen. In Halderberge worden Oud Gastel, Bosschenhoofd en Hoeven tot het werkgebied gerekend.



De online supermarkt zonder winkels, kart met kenmerkende elektrische wagentjes al rond in 125 plaatsen in Nederland, waaronder Breda en Tilburg. Volgens Picnic-medeoprichter Michiel Muller was er in Bergen op Zoom en Roosendaal veel vraag naar de diensten van zijn bedrijf. ,,Het is mooi dat we eindelijk aan die oproepen gehoor kunnen geven.”



Niet iedereen kan direct bestellen bij Picnic; er is een wachtlijst. Inwoners van het nieuwe bezorggebied kunnen zich daarvoor via de mobiele app van de webshop registreren. ,,Iedereen die op de wachtlijst staat wordt gefaseerd toegelaten.”