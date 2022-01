Online petitie moet buslijn 104 tussen Roosendaal en Hoogerheide in de lucht houden

Update Auto botst tegen berging in Roosendaal bij politieach­ter­vol­ging, bestuurder (25) aangehou­den

ROOSENDAAL - Bij een achtervolging in de Roosendaalse wijk De Kroeven is donderdagavond een auto tegen een berging aan gebotst. De twee inzittenden raakten door de botsing aan de Roemer Visscherlaan gewond. Het tweetal is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, verlaten plaats ongeval en rijden onder invloed. Hij weigerde een bloedproef.

