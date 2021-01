Online open dagen JTC Roosendaal

Opnieuw kat en muis met politie en ME in Langdonk Roosendaal: ‘Het is weer oorlog hier’

25 januari ROOSENDAAL - Op social media was opgeroepen om maandagavond te gaan rellen in het centrum van Roosendaal. Maar uiteindelijk was het maandagavond toch weer raak waar het eind vorig jaar met de vuurwerkrellen ook al mis ging. In de wijk Langdonk speelden groepjes jongeren kat en muis met de politie en de Mobiele Eenheid.