Ongeveer 1200 kilo grondstof voor synthetische drugs in loods in Roosendaal

Waar exact in Roosendaal het pand stond, wil de politie niet zeggen. In totaal werd ongeveer 1200 kilo grondstoffen gevonden. Het gaat onder meer om veertig vaten met cellulose. Verder stonden er zestig vaten met daarin APAA. Dat is ook een zogenaamde precursor (grondstof) voor de productie van synthetische drugs.