Ongeval tussen snorscooter en bedrijfswagen in Roosendaal

Zij maken zich zorgen om tweede golf in het verpleeg­huis: 'Zelf nauwelijks bijgekomen’

12 oktober ETTEN-LEUR/ZUNDERT - Ze maken zich zorgen over het effect dat de tweede golf zal hebben op hun collega’s. En om de bewoners in hun verpleeghuizen, die eerder zwaar gebukt gingen onder maatregelen die bedoeld waren om hen te beschermen. Maar toch zien Anita Lamper en Martine Brouwers ook lichtpuntjes, als zij de situatie nu vergelijken met die in het voorjaar.