Ongeval springkussen Rucphen: ‘Heel erg, maar ook slecht voor onze branche’

OM eist opnieuw drie jaar cel voor Roosenda­ler die na nodige biertjes vader Jeppe en zoon Mees (6) aanreed

13:14 Het Openbaar Ministerie in Den Bosch eist 3 jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk tegen de man die in oktober 2017 de toen 41-jarige Jeppe de Lange en zijn 6-jarige zoontje Mees aanreed in Middelburg. De eis is gelijk aan het oordeel van de rechtbank.