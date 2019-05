Ongeval met twee voertuigen op A58 bij Roosendaal veroorzaakte enige tijd lange file

Aanmelden Wat wil jij in de krant? Kom naar de open redactie­ver­ga­de­ring

1 mei ROOSENDAAL - Altijd al willen meepraten over de inhoud van de krant en nieuwssite? De redactie van BN DeStem in Roosendaal houdt binnenkort een eerste open redactievergadering. Lezers van de krant en volgers van de website zijn welkom om mee te praten over de inhoud van de krant en site.