Ongeluk op A58 richting knooppunt Zoomland

Herstel Lambertus­kerk Wouw gaat volgende fase in

6:03 WOUW - Over enkele weken moet er begonnen worden met verder herstel van de Lambertuskerk in Wouw. Dat laat de Stichting Behoud Lambertuskerk Wouw weten. Er staan onder meer extra reparaties aan het dak en de toren gepland. Wanneer er precies begonnen wordt, is nog onzeker. Daar moet binnenkort duidelijkheid over komen.