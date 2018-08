Ongeluk op A58 bij Rucphen; file voorbij

Brievenbus Stampers­gat terug in gebruik

26 augustus STAMPERSGAT - De brievenbus van PostNL in Stampersgat is weer in gebruik. Het postbedrijf besloot vrijdagavond de gleuf weer open te zetten. Een paar dagen eerder was de bus afgesloten, omdat Brabant Water de straat voor ondergrondse werkzaamheden heeft opgebroken.