‘Ongelooflijk hoe lang die gekke Duitsers de Polar Bears tegen hebben gehouden’

ROOSENDAAL - Met zijn zesde boek geeft de Welbergse historicus Robert Catsburg opnieuw tot in detail een inkijkje in de bevrijding van West-Brabant in oktober 1944.

Zijn laatste werk gaat over Operation Thruster, de zesdaagse operatie waarbij Nispen en Roosendaal door 49th (West Riding) Infantry Division, beter bekend als de Polar Bears, bevrijd werden.

Autoriteit

Quote Dat kreeg ik ook vanuit Roosendaal te horen, daar werd zo'n boek gemist Robert Catsburg Vergelijkingen met oorlogshistoricus Loe de Jong wuift ie weg, maar Catsburg geldt inmiddels wel degelijk als een autoriteit als het gaat om verslaglegging van het strategische en tactische verloop van de verschillende slagen die bij de bevrijding van West-Brabant zijn gevoerd.



Eerder verschenen er van hem al boeken over de bevrijding van Steenbergen en Welberg en de slagen om Bergen op Zoom, Wouw en Tholen.

Gemist

Een dergelijke reconstructie van de bevrijding van Nispen en Roosendaal ontbrak nog. Catsburg: ,,Dat kreeg ik ook vanuit Roosendaal te horen, daar werd zo'n boek gemist. Ik had al een hoop informatie over hoe daar gevochten is, maar ik kon mezelf er maar niet toe zetten het op te schrijven. Rond kerst was ik het ineens beu en in drie, vier maanden stond alles op papier.’’

Moeizaam

Quote Dat die gekke Duitsers met maar een paar tientallen de honderden Engelsen relatief lang hebben tegengehou­den. Ongeloof­lijk Robert Catsburg Operation Thruster ging moeizaam, concludeert Catsburg na het bestuderen van duizenden documenten. ,,Wat me het meest opviel? Dat die gekke Duitsers met maar een paar tientallen de honderden Engelsen relatief lang hebben tegengehouden. Ongelooflijk.’’



Over hoe dat kan, heeft Catsburg wel een theorie: ,,De Duitse soldaten waren extreem ervaren en de Engelsen gingen heel voorzichtig te werk.’’

Stilgehouden

Ook bijzonder: op een gegeven moment krijgen de Duitsers het zelfs voor elkaar de Engelsen een stuk terug te dringen, een aspect dat in veel officiële documenten amper aangehaald wordt. ,,Dat werd min of meer stilgehouden.’’ Het zijn slechts een paar zaken die aan bod komen in het 140 pagina's tellende boek.