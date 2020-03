Ongelijkheid tussen man en vrouw staat ter discusse tijdens FNV Vrouw bijeenkomst in Roosendaal

Zwembad Blankersho­ve rangschik­ken onder de ‘professio­nals’

17:35 OUD GASTEL - Is zwembad Blankershove nu wel of geen professionele instelling? Bij de nieuwe verdeling van subsidies staat een instandhoudingsbijdrage van ruim 33.000 euro op de rol. Een jaarlijkse indexering zoals bij de dorpshuizen en Fidei et Arti is voor Blankershove niet voorzien.