'Ongedwongen', 'laid-back' en 'saamhorig' Dijkpop in Roosendaal

Nicole Arnold heeft wel een idee hoe het festival meer man kan trekken. ,,Ik ben geboren en getogen Roosendaal en heb veel vrienden hier, maar ik heb er op Facebook niets van voorbij zien komen. Wij zijn hier ook alleen omdat mijn ouders vlakbij wonen en we het in de achtertuin konden horen. Dan wil ik wel even komen kijken. Dit is de vierde of vijfde keer dat we hier zijn, wij houden heel erg van nieuwe bandjes leren kennen. Toch is dit Bang the Skillet niet helemaal mijn smaak, ik ben zelf meer van de hardrock." Dennis Arnold: ,,Het is wel een fijne, ongedwongen sfeer hier."



Toch weet het festival bezoekers uit het hele land te trekken. Jelle Braat uit omgeving Leiden bijvoorbeeld. ,,En ik zag net twee mensen uit Groningen! Het is een heerlijke sfeer hier, alle leeftijden door elkaar, die saamhorigheid, je kan met iedereen praten. Echt even genieten. Ik ken het festival via-via, het is de vierde of vijfde keer dat ik hier ben. Dit blijft wel iets wat we vasthouden met de vriendengroep, wij blijven wel gaan."