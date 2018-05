Onfortuinlijke Goof kreeg ruim vierhonderd beterschapskaarten

DINTELOORD - De muren van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam waren te klein om alle beterschapskaarten voor Goof Feijtel op te hangen. Door de kaartenactie, die Carlo Baas via Facebook in gang zette, werd Goof overspoeld met steunbetuigingen.

Baas vroeg en kreeg toestemming van de familie om de actie te initiëren. ,,Van wat ik begrepen heb waren er dagen bij dat er op kamer 642a van de afdeling neurologie wel tachtig kaarten binnen kwamen. Het totale aantal moet ruim boven de vierhonderd liggen. Ze zijn allemaal voorgelezen aan Goof. Hopelijk doet hem dat goed.''

In Dinteloord vragen veel mensen zich af hoe het met Goof Feijtel gaat, ruim een maand na de nachtelijke aanrijding op de Noordzeedijk. Daar reed hij, zoals wel vaker in de vroege ochtend, met zijn elektrisch aangedreven driewielfiets. Rond half vier reed een dronken automobilist uit Hoeven. De 24-jarige bestuurder reed door, maar werd later die dag aangehouden.

Lang proces

Goofs nichtje Wendy Botermans deed een eerste oproep via social media naar ooggetuigen van het ongeval. Een paar dagen later gaf ze een resumé van de operatie, die goed verlopen was. Maar ook de onzekerheid over het verdere herstel. ,,Dit zal een lang proces worden, waar wij als familie al onze energie in gaan steken'', schreef ze drie weken later.

Goof, die al lichamelijk beperkt was vanwege een ongeluk in zijn jeugd, heeft zijn derde nekwervel gebroken en zijn tweede gescheurd. Ook zitten er veel zwellingen in zijn nek en zijn hoofd. Een harnas om het hoofd is nodig om zijn nek recht te houden. Over zijn huidige toestand maakt de familie voorlopig even pas op de plaats. ,,We danken iedereen, die zo begaan zijn met Goof.''

Carlo Baas heeft geen directe plannen voor een vervolgactie op de beterschapskaarten. ,,Laten we de rust waar de familie om vraagt respecteren. Belangrijker is dat zij hem goed kunnen blijven steunen. In dat opzicht is het wenselijk dat Goof weldra van het Rotterdamse ziekenhuis naar Bergen op Zoom kan worden overgebracht, dichterbij zijn naasten.''