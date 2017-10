'Onderzoek toont aan dat vloeren Roosendaalse gebouwen veilig zijn'

ROOSENDAAL - Met de in opspraak geraakte vloeren van twee gebouwen in Roosendaal zijn geen problemen. Dat meldt de gemeente nadat er onderzoek gedaan is naar de constructies van de vloeren.

Aanleiding voor de bezorgdheid was het instorten van een parkeergarage in aanbouw, eerder in Eindhoven. Die garage was gebouwd met zogenoemde breedplaatvloercontructies. Roosendaal kreeg samen met de andere 387 andere gemeenten in het land het dringende verzoek om eventuele bouwwerken met de gewraakte constructie te controleren.

Verdacht

Het ging daarbij om gebouwen die na 1999 zijn gebouwd. Dat leverde in Roosendaal dus twee verdachte constructies op. Om welke gebouwen het gaat wil de gemeente niet bekendmaken.

Burgemeester Jacques Niederer meldt dat beide gebouwen in gebruik kunnen blijven en dat er geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn. "We hebben deskundige constructeurs/adviseurs een visuele inspectie laten uitvoeren in beide gebouwen, gevolgd door een onderliggend dossieronderzoek."

Medewerking

Niederer zegt dat daarbij het stappenplan gevolgd is zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken dat voorgeschreven heeft. "Het overleg is uitgevoerd in goed overleg met de eigenaren/beheerders. Zij verleenden ons alle medewerking. Ik ben blij te kunnen melden dat de resultaten positief zijn."