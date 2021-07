Onderzoek naar wonen in of op het EKP-gebouw aan het Kadeplein

ROOSENDAAL - Een bijzondere plek om te wonen: het EKP-gebouw aan het Kadeplein in Roosendaal. De gemeente gaat onderzoeken of dat kan. Ook de mogelijkheid om tiny houses op het dak van de betonkolos te plaatsen wordt meegenomen.

Daarnaast moet het karakteristieke gebouw onderdak gaan bieden ondernemingen op het gebied van duurzaamheid en van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over de toekomst van het voormalige Expeditie Knooppunt van PTT Post nabij de schuiven. De gemeente wil het gebouw inzetten om het proces van verduurzamen te versnellen. Bovendien moeten er meer bewoners en meer bedrijven bij dit proces worden betrokken. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

Verf op waterbasis

Nu is duurzaamheid een containerbegrip waar tegenwoordig heel veel onder valt. Van zonnepanelen en windmolens tot zuinig autorijden en verf op waterbasis. De gemeente wil er nu tijdelijk Expeditie Duurzaam Roosendaal in onderbrengen. Zo noemt het college van B en w de beweging voor een mooier, economisch sterker en toekomstbestendig Roosendaal.

Een betonkolos aan het Kadeplein in Roosendaal.

Maar er moet meer gebeuren dan het onderdak bieden aan ondernemers. ,,Wij gaan voor een bredere invulling", zei Sanneke Vermeulen (VVD). Ze denkt aan woningen voor starters en studenten en diende een motie in om daar onderzoek naar in te stellen. Wim van Oosterhout (CDA) gaat een heel end met haar mee en heeft het zelfs over tiny penthouses.

Het grappige was dat zowel Van Oosterhout als wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks) onthulden vroeger een flink centje te hebben bijverdiend in het Expeditie Knooppunt van PTT Post. ,,Vooral met kerst hebben we er heel veel kaarten gesorteerd. Mooi, maar saai werk", zei Van Oosterhout.

Verkoopprijs

De gemeenteraad ging akkoord met het plan om 3,5 ton te steken in om het gebouw geschikt te maken voor de Expeditie Duurzaam Roosendaal. VVD’er Sanneke Vermeulen onderstreepte dat het om een tijdelijke invulling van de betonnen mastodont gaat. Als het pand in een later stadium wordt verkocht moet zeker 2 ton van die 3,5 ton in de verkoopprijs worden opgenomen.

Paul Klaver (PvdA) zei dat studenten in 2018 het onderzoek ‘Sloop of hoop’ hebben uitgevoerd naar de toekomst van het gebouw. In zijn ogen moet dat zeker worden meegenomen bij de komende studie van de gemeente.