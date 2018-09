Onderzoek naar verkeersveiligheid op Omgang in Wouw

Volgens raadsleden Eric de Regt en Cor Gabriëls is de Omgang in ieder geval verre van veilig. zij stellen dat de Omgang tegenwoordig een van de drukste straten in Wouw. Daarnaast wordt de weg veel gebruikt door schoolgaande kinderen op de fiets en steeds meer landbouwverkeer.

'Verontruste bewoners'

Onderzoek

Die signalen zijn op het stadskantoor echter niet bekend, stelt Lok. ,,En we kunnen op basis van onze informatie niet oordelen of de verkeersveiligheid daar inderdaad in het geding is.'' Hij stelt daarom voor daar een onderzoek naar te laten doen. ,,En we komen ook graag in contact met de bewoners die hierover aan de bel hebben getrokken. Op basis daarvan kunnen we beslissen of en zo ja wat er nodig is om de veiligheid te verbeteren.''