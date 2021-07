Onderzoek naar verfraaien van het Mill Hill-plein, ook studentenplan wordt onder de loep genomen

Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de Roosendaalse Lijst hierover. Burgemeester Han van Midden is namelijk best gecharmeerd van het plan van Ricardo Jansen (21), Rico Ghossein (21) en Yoah Nzika (18). Zij ontvouwden onlangs in deze krant hoe in hun ogen het nu erg stenige Mill Hill-plein flink verbeterd zou kunnen worden: meer groen, meer zitjes en een overkluizing van de ingang van de parkeerkelder zodat er ruimte komt voor een grote fietsenstalling.

Geen budget

De gemeente Roosendaal ziet die plannen wel zitten. Er is immers uitgebreid onderzoek gedaan door de studenten, er is geluisterd naar de wensen van omwonenden én er komt een hoop groen voor terug. Maar gelijk de knip trekken zit er nu nog even niet in, stelt Van Midden: ,,Er is de komende jaren nog geen budget beschikbaar.’’

Wel komt er een onderzoek naar het technische en financiële plaatje, dat moet volgend jaar gebeuren. Dan wordt ook gekeken of een fietsenstalling wel de gewenste effecten heeft. Alleen de oversteek richting de Roselaar wil de gemeente voorlopig laten zoals die is: ,,De voorrangssituatie is op dit moment wel duidelijk geregeld.’’ Verandering zou voor verwarring kunnen zorgen.