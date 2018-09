Onderzoek naar verbetering in huishoudelijke hulp in Roosendaal

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal laat onderzoeken of er eventuele verbeteringen in het systeem van huishoudelijke hulp in Roosendaal zijn door te voeren.

René Mol, eerder dit jaar nog formateur na de gemeenteraadsverkiezingen, is opgedragen om als een soort bemiddelaar met de verschillende betrokken partijen hierover in gesprek te gaan. Mol zal daarvoor aan tafel schuiven bij onder meer vertegenwoordigers van het FNV, actiecomité Met hart voor de zorg, zorgaanbieders en Jurist Wevers.

Initiatief

Dat initiatief komt uit de koker van verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers, zo schrijft zij in een brief aan de Roosendaalse gemeenteraad. Aanleiding zijn de bezwaren op het nieuwe systeem van huishoudelijke hulp in Roosendaal.

Waar vroeger een aantal uren hulp werd toegekend, gebeurt dat nu op basis van wat er nodig is voor 'een schoon en leefbaar huis'. Ruim 150 cliënten maakten daar met hulp van Jurist Wevers bezwaar tegen, zij vinden dat zij sindsdien onvoldoende hulp krijgen. De gemeente Roosendaal blijft echter vasthouden aan die nieuwe koers. Zo'n 120 bezwaarmakers gaan daarom nu in beroep.

'Zinvol'

Raaijmakers: ,,Los van die lopende procedures, die individuele situaties betreffen, vind ik het zinvol samen met de betrokken partijen in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen van de organisatie van de huishoudelijke hulp in Roosendaal. Daarom heb ik Mol gevraagd hier gesprekken over te voeren met de betrokken partijen.'' Die organisaties zijn hierover inmiddels geïnformeerd, maar krijgen binnenkort ook nog een officiële uitnodiging.