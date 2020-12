Onderzoek naar veiligheid patiëntgegevens in Bravis ziekenhuis: secretaresse snuffelde jarenlang in medische dossiers

Dikke boete voor ‘s nachts tanken in Essen: ‘Belgen mogen massaal shoppen bij ons, dat lijkt me gevaarlij­ker’

3 december HOOGERHEIDE/ESSEN - Een man uit Hoogerheide is afgelopen weekend beboet net over de grens in Essen omdat hij de avondklok niet respecteerde. Hij was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de maatregel en spreekt nu van een heksenjacht op Nederlanders. Overal in de Belgische grensstreek wordt dat met klem ontkend. ,,Al zijn er zeker wel veel controles op de avondklok en met grensovergangen kan je dan wel eens een Nederlander tegenkomen”, klinkt het.