Onderzoek naar toekomst Het Palet en Sint Martinus-school in Rucphen

Aanleiding is de wens van het schoolbestuur van Het Palet (Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant) om in de toekomst basisonderwijs én kinderopvang onder één dak te brengen. Maar volgens onderwijswethouder Suzanne Breedveld is het dan niet meer dan logisch dat ook gelijk die ene andere basisschool in het dorp (Sint Martinus van de Borgesiusstichting) daarin mee wordt genomen.

Kinderopvang

Daarnaast benadrukt ze de ambitie om in elk dorp van de gemeente Rucphen kinderopvang voor 0 tot 12-jarigen te behouden.

Rucphen heeft de toekomstplannen voor die twee scholen weliswaar eerder al eens vastgelegd in apart plan uit 2019, maar door nieuwe ontwikkelingen is dat plan inmiddels achterhaald. Zo is de verwachting dat het aantal basisschoolleerlingen in Rucphen de komende jaren juist gaat stijgen en dat er meer behoefte zal komen aan flexibele ruimten.

Op leeftijd

Los daarvan zijn de twee scholen zelf ook best op leeftijd. Het Palet aan De Krijntjes dateert uit 1965, de laatste uitbreiding was in 2022. Sint Martinus aan de gelijknamige straat is nog veel ouder - bouwjaar 1925 - en is sinds 1990 niet meer uitgebreid. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de gemeente Rucphen samen met de schoolbesturen verdere besluiten nemen over de toekomst van de scholen.

Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend moeten zijn, is nog niet duidelijk.