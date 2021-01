Onderzoek naar extra acties tegen zwerfafval in de Westrand: ‘De problemen worden niet kleiner’

Ook Koenraad zelf geeft toe dat ze ziet hoe de Westrand worstelt met het zwerfafval: ,,Er valt niet gelijk een link te leggen met het overstap van eens in de twee weken naar eens in de vier weken restafval ophalen, maar wat is hier dan wel aan de hand? Die oorzaken wil ik ook wel weten.’’



Koenraad vraagt zich ook hardop af waarom inwoners uit Langdonk zich bijvoorbeeld wél organiseren in een schoonmaakploeg (Langdonk Schoon), maar dat zoiets in Westrand juist niét gebeurt: ,,Zit daar minder organiserend vermogen? En wat kunnen we daar aan doen?’’



Dat onderzoek en een pakket van mogelijke extra acties moeten voor 1 april aan de raad gepresenteerd worden. Die wil dan ook van Koenraad weten of zo'n specifieke aanpak per wijk niet vaker toegepast kan worden.