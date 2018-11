Onderzoek naar bocht Dorpsstraat St. Willebrord en mogelijk laserguncontrole

Dat zijn de voorlopige resultaten van de petitie rond veiligheid die Priscilla van Putten en Wendy Frijters deze week op touw zetten.

Onveilig

Ze boden woensdagochtend 245 handtekeningen aan van Willebrorders die hun zorgen deelden rond de onveiligheid in de vorig jaar heringerichte Dorpsstraat: vrachtwagens rijden regelmatig geparkeerde auto's bij genoemde bocht in elkaar en bovendien wordt er te hard gereden in de versmalde straat waardoor voetgangers en fietsers zich onveilig voelen.

Wethouder René Lazeroms nam de petitie op het gemeentehuis in ontvangst en meldde meteen dat de bocht die vrachtwagens naar de supermarkten leidt, wordt nagemeten. ,,Als de maatvoering niet goed is, moeten we de situatie aanpassen. En dan kijken we meteen of we iets aan de bestrating van de parkeervakken kunnen doen.”

Quote Flitspalen zijn er niet meer, alleen gerichte controles, dat is landelijk beleid. René Lazeroms, Wethouder gemeente Rucphen

Volgens de wethouder zijn de aangekaarte problemen voor een deel ook een kwestie van mentaliteit en rijvaardigheid van chauffeurs. ,,Misschien kunnen jullie zelf met de supermarkten in overleg over een alternatieve bevoorradingsroute via de Vinkestraat", gaf hij de beide vrouwen mee die vervolgens opperden flitspalen en of drempels in de Dorpsstraat aan te leggen. ,,Flitspalen zijn er niet meer, alleen gerichte controles", legde Lazeroms uit. ,,Dat is landelijk beleid. En voor drempels hebben we bewust niet gekozen omdat die weer andere problemen met zich meebrengen zoals trillingen en lawaai.”

