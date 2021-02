Onderzoek Bravis: zijn psoriasispatiënten vatbaarder voor corona?

We weten eigenlijk niet wat we onze psoriasis­pa­tiën­ten moeten adviseren

,,We weten eigenlijk niet wat we onze psoriasispatiënten moeten adviseren”, zegt dermatoloog Milan Tjioe. ,,Er zijn slechts enkele publicaties over patiënten die corona hebben gehad en deze zware medicijnen gebruiken. Zij zijn allemaal opgenomen met coronaklachten, zodat je mogelijk een grote groep mist van patiënten die wel corona hebben gehad, maar niet zijn opgenomen.”

Ziekenhuizen werken samen

Het aantal coronapatienten met psoriasis op de IC is opvallend laag, heeft Tjioe gezien. Dus lijkt corona geen extra risico te zijn. Maar het DermaTeam wil graag zekerheid en gaat gericht onderzoek doen. ,,In totaal willen we 1.500 patiënten gaan onderzoeken. Gezien het grote aantal doen we dat samen met het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het Radboud UMC in Nijmegen”, legt Tjioe uit. De deelnemers ontvangen een lange vragenlijst en wordt gevraagd bloed af te staan.