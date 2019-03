Onderzoek bisdom Breda vergt meer tijd: OLV-kerk in Roosendaal langer open

Ssst, deze jonge CEO's leren voor een tentamen

9:42 Is ondernemen enkel voor de oude rotten in het vak? Nee hoor, steeds meer jongeren tot en met 20 jaar starten een eigen bedrijf. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Op de eerste dag van 2014 telde Nederland 9.403 ondernemers tot en met 20 jaar. Vijf jaar later, op 1 januari 2019, zijn dat er 15.454.