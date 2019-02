Onderwijspluim voor juffen van De Stappen in Wouw, ’Isis op een normale basisschool is een droom.’

Isis Oomes(4 jaar) heeft het Downsyndroom. Dankzij de ondersteuning van de juffen kon Isis op 1 oktober instromen op de kleuterschool van KPO De Stappen. In enkele maanden is ze van drie ochtenden naar school naar alle ochtenden in de week gegaan. ,,Isis op een reguliere school was de ultieme droom voor ons toen Isis vier jaar geleden met het Downsyndroom geboren werd. Dankzij het hele team van De Stappen is die droom uitgekomen. Isis is zo gegroeid de afgelopen maanden. Bijvoorbeeld haar motoriek en taal zijn enorm vooruit gegaan. Ze is ook heel leergierig,” zegt Tony Oomes, de vader van Isis