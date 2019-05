Onderwijsdier Fliervoet stopt na dit schooljaar bij De Linde in Oud Gastel

Vernieuwing

Vernieuwend onderwijs trok haar van begin af aan. Dat was in 1976 al op de Jenaplan-basisschool in haar geboorteplaats Wijchen, in Hilversum en natuurlijk in Rucphen en uiteraard Oud Gastel.

Toen ze in 1982 bijna op een school in hartje Amsterdam belandde en toch voor Hilversum kon kiezen, was dat voor haar een hele opluchting. ,,Maar een kind vond dat ik het woordje 'zaag' toch wel heel anders uitsprak dan in het Gooi gebruikelijk was.''

In 1996 trok ze manlief achterna naar Roosendaal en belandde een jaar later op OBS Het Palet in Rucphen als IB'er (intern begeleider). Ze werd er vervolgens directeur, om in 2013 naar De Linde in Oud Gastel te trekken. ,,Ik hou wel van verandering. Het is een verrijking om op verschillende plekken te werken.''