Ondernemersontbijt Markland College brengt de drie O's weer dichterbij elkaar

Als het jaarlijkse ondernemersontbijt op de schoolagenda staat, gaat de zoemer niet pas om half negen, maar een uur eerder. Thema dit jaar was 'werknemerschap'. De samenkomst was op touw gezet door Ingrid Keeris. Zij is op Markland College bedrijfscontactfunctionaris. Daar zijn al aardige dingen uit voortgekomen, zoals bedrijfsopdrachten waar de leerlingen binnen het Technasium mee aan de slag gaan. ,,Doel van het ontbijt is de samenwerking tussen de school, de bedrijven, instellingen en op gang te brengen dan wel te verstevigen.‘’