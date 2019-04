Ondernemersklankbord ook voor Halderbergse starters van toegevoegde waarde

Wethouder Thomas Melisse is positief over het Ondernemersklankbord: ,,We hebben de afgelopen periode de gezien dat het Ondernemersklankbord een meerwaarde brengt aan onze ondernemers. Op het startersevent sprak ik een aantal ondernemers, die naar voller tevredenheid gebruik maken van de spreekuren van het Ondernemersklankbord en daar ondersteuning krijgen bij hun bedrijfsvoering.‘’ De wethouder gelooft dat steeds meer ondernemers de weg naar het OKB weten te vinden. ,,De adviseurs kunnen starters met hun kennis en ervaring uit het bedrijfsleven prima ondersteunen.‘’

Lieke van Boxtel van Imagineer, bureau voor organisatie en sociale innovatie is zeer te spreken over het OKB. ,,Het spreekuur is een fijne mogelijkheid om met iemand te praten die veel ervaring heeft, zodat je op de expertise kunt vertrouwen.‘’ De samenwerking is in alle partnergemeenten verlengd tot 1 april 2021. Het eerstvolgende spreekuur is op 1 mei in het stadskantoor van Etten-Leur. Ondernemers kunnen daartoe contact opnemen via 088-1617920 of e-mail team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl