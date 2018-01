Ondernemers zien blauwe zone als laatste redmiddel in Oudenbosch

Zo dacht de raad er ook over. Hamvraag was waar het blauwe zonegebied precies moet komen. Alleen in de winkelstraten of ook het aangrenzend centrumgebied. Buurtbewoner Cees Melisse was onaangenaam verrast met het voorstel. ,,Beperk de blauwe zone tot de echte winkelstraten, niet in onze woonstraten. Dan krijgen we grote parkeerproblemen.''