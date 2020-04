Ondernemers tegen de Roosendalers: ‘Wees loyaal, koop lokaal’

Volgens Van de Velde is het belangrijk om te laten zien dat er nog steeds een hoop winkels open zijn en ondernemers hun stinkende best doen om het hoofd boven water houden. ,,Dat moeten we nog eens extra onder de aandacht brengen, want als iedereen online gaat shoppen is dat voor niemand in de binnenstad goed.’’



Dat gebeurt dus met een videoboodschap, die vrijdag is opgenomen. Daarin vragen twintig ondernemers de Roosendalers om ook in deze tijd om te kijken naar hun eigen middenstanders. Koop een boek bij Het Verboden Rijk in plaats van via internet, om maar wat te noemen.



Klaartje Hamerlinck van de binnenstadsorganisatie: ,,We willen laten zien dat onze ondernemers gewoon klaar staan voor jou. Dat ze open zijn én dat het veilig is.’’