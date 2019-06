Ondernemers: ’Rondpompen van werkzoekenden moet stoppen’

VIDEO EXPOSITIE Indrukwek­ken­de Roosendaal­se verhalen over oorlog en vrijheid in Tongerlo­huys

12 juni ROOSENDAAL - De tentoonstelling ‘Verhalen van oorlog en vrijheid’ is vanaf 13 juni in het Tongerlohuys in Roosendaal te zien. De opening werd met een persoonlijke verhaal door cultuur wethouder Toine Theunis dinsdagavond verricht in het museum.