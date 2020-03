‘Ondernemers hebben nu elke vorm van steun hard nodig’

ROOSENDAAL - Het lijkt nog heel ver weg, maar er komt een tijd dat we weer gewoon met zijn allen, samen mogen winkelen. Om de klanten dan extra feestelijk te kunnen ontvangen, heeft ondernemers vereniging Collectief Roosendaal nu al geld apart gezet.

Voorzitter Roeland van de Velde van ondernemersvereniging Collectief Roosendaal.



Ook voor Collectief is het wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Horeca op slot, veel ketenzaken dicht en steeds minder winkelend publiek. Toch ziet Van de Velde op dit moment nog geen ondernemers omvallen. ,,Alhoewel ik natuurlijk niet weet wat er zich achter de voordeur afspeelt", relativeert hij.

,,Gezellig naar de stad gaan is er niet meer bij”, vervolgt hij. ,,Mensen gaan op pad om noodzakelijke spullen en levensmiddelen te kopen. In Roosendaal gaat het nog best goed. Maar het is rustig in de binnenstad.”

Thuis bezorgen

Om iets extra's te kunnen doen als het coronavirus eenmaal het land uit is, èn om nu al bijzondere initiatieven te kunnen ondersteunen, stelt Collectief aan elke aangesloten ondernemersvereniging 1.000 euro beschikbaar. Denk bij bijzondere initiatieven bijvoorbeeld aan het aan huis bezorgen.

Het geld gaat naar de winkeliersverenigingen in de Raadhuistraat, de Molenstraat, de Markt, de Kade en in de Brugstraat. Ze kunnen hun straten straks extra versieren of klantenacties opzetten.

Pijn verzachten

Een andere maatregel om de pijn van de ondernemers te verzachten komt van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Deze dienst heeft een zogeheten coulanceregeling ingesteld voor betaaltermijnen van lokale belastingen. De BWB int deze belastingen voor de gemeenten in West-Brabant.

Het gaat om het verlengen van de termijn waarbinnen ondernemers bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting of rioolheffing moeten betalen. De betaaltermijn voor deze belastingen is verruimd tot eind juni. Betalingsherinneringen worden dus pas weer in juli verstuurd.

Ook voor zzp’ers

De regeling geldt voor alle ondernemers. Ook voor zzp’ers en eenmanszaken. De BWB maakt geen onderscheid in het soort ondernemers. Iedereen die geregistreerd staat als rechtspersoon krijgt uitstel van betaling van de openstaande schuld tot 30 juni. Een uitzondering: bedrijven met een automatische incasso. die loopt gewoon door.

Blij met uitstel

,,Alles is welkom", zegt Roeland van de Velde over deze ‘coulance-regeling'. ,,Alle ondernemers hebben elke vorm van steun hard nodig. Veel ondernemers hebben nu helemaal geen inkomsten. Dus zij zijn blij met elk uitstel.”

Vraagtekens